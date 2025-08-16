Meer dan 250 doden door overstromingen in India en Pakistan

PESHAWAR (ANP/BLOOMBERG) - Plotselinge overstromingen veroorzaakt door hevige regenval hebben meer dan 250 mensen het leven gekost in Pakistan en India. De overstromingen hebben geleid tot ernstige verwoestingen in de Zuid-Aziatische regio.

Volgens de laatste gegevens van de Pakistaanse Nationale Rampenbestrijdingsautoriteit zijn in de afgelopen 24 uur ten minste 194 mensen omgekomen en 23 gewond geraakt. In India's noordelijkste regio Jammu en Kasjmir zijn intussen minstens zestig mensen omgekomen en meer dan honderd gewond geraakt.

Lokale politie en andere instanties voeren zoek- en reddingsacties uit in de regio Kishtwar in India en in de zwaargetroffen provincie Khyber-Pakhtunkhwa in Pakistan. De autoriteiten schatten dat in India nog tientallen mensen onder het puin liggen.