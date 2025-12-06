Schrijversvakbond: blokkeer overname Warner Bros. door Netflix

LOS ANGELES (ANP/BLOOMBERG) - Een grote vakbond van schrijvers voor film en televisie in de Verenigde Staten vindt dat de overname van de film- en tv-studio's en het streamingplatform HBO Max van Warner Bros door Netflix "moet worden geblokkeerd". Volgens de Writers Guild of America (WGA) vormt de overname een bedreiging voor scenaristen, producenten, regisseurs en bioscoopeigenaren.

De overnamedeal heeft een waarde van 82,7 miljard dollar, omgerekend 71 miljard euro. Toezichthouders in Europa en de VS, die de overname moeten goedkeuren, zien mogelijk bezwaren. Door de deal komen twee streamingdiensten die samen meer dan 400 miljoen abonnees hebben in handen van één bedrijf. Dat kan leiden tot zorgen over de concurrentie op deze markt.

"Dat 's werelds grootste streamingbedrijf een van zijn grootste concurrenten opslokt, is precies wat de mededingingswetten moeten voorkomen", stelt de WGA.