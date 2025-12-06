Tweede dode door ongeval Ermelo, auto vloog in brand

ERMELO (ANP) - Een tweede persoon is overleden na een eenzijdig verkeersongeval in het Gelderse Ermelo. Het gaat om een 26-jarige man uit de gemeente Nunspeet, meldt de politie. De slachtoffers reden rond 20.50 uur op vrijdagavond tegen een boom aan, waarna de auto in brand vloog.

Het ongeval gebeurde op de Uddelermeerweg. Een inzittende overleed ter plekke. De 26-jarige man was de bijrijder en raakte aanvankelijk zwaargewond. De politie onderzoekt de identiteit van de bestuurder van de auto en de toedracht van het ongeval.