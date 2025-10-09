ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Servië vreest voor olietekort na ingaan Amerikaanse sancties

Economie
door anp
donderdag, 09 oktober 2025 om 18:46
anp091025233 1
BELGRADO (ANP/RTR) - Amerikaanse sancties tegen de belangrijkste oliemaatschappij in Servië leiden tot zorgen over de olietoevoer naar het land. Ook kunnen klanten bij tankstations van oliemaatschappij NIS niet meer betalen met American Express, Visa of Mastercard.
De Verenigde Staten hebben NIS begin dit jaar sancties opgelegd omdat het voor meer dan de helft in handen is van de Russische staatsgasmaatschappij Gazprom. Een eerdere vrijstelling voor NIS wordt niet meer verlengd, meldde het bedrijf donderdag.
Het concern is de grootste importeur van olie in Servië en bezit de enige raffinaderij in het land. Daardoor is NIS veruit de grootste leverancier van benzine en kerosine voor Servië.
De Servische president Aleksandar Vucic waarschuwde op televisie voor "extreem zware gevolgen voor ons hele land". Voorraden in olie- en brandstofdepots zouden het Balkanland tot het einde van het jaar draaiende kunnen houden, zei hij. De NIS-raffinaderij krijgt het naar verwachting volgende maand al lastig.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 524434660

10 dingen die mannen graag horen en 10 dingen waar ze bang voor zijn

ANP-537947780

PVV blijft ruim de grootste in nieuwe Peilingwijzer, winst voor D66 en JA21

ANP-538702018

Pieter Omtzigt opeens weer in de spotlights: ‘Het gaat goed’

Trump-health-checkup

Trump ondergaat de jaarlijkse medische keuring. Na een half jaar

ANP-538593799

Schandaal in Australië: Deloitte produceert peperduur rapport vol AI-onzin, overheid krijgt 290.000 euro terug

kwart nederlanders kampt met slaapproblemen1566254647

Weinig slaap net zo gevaarlijk als drank

shutterstock_289582982

Je moét gelukkig zijn. Maar dat heeft grote nadelen

Loading