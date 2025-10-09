Servië vreest voor olietekort na ingaan Amerikaanse sancties

BELGRADO (ANP/RTR) - Amerikaanse sancties tegen de belangrijkste oliemaatschappij in Servië leiden tot zorgen over de olietoevoer naar het land. Ook kunnen klanten bij tankstations van oliemaatschappij NIS niet meer betalen met American Express, Visa of Mastercard.

De Verenigde Staten hebben NIS begin dit jaar sancties opgelegd omdat het voor meer dan de helft in handen is van de Russische staatsgasmaatschappij Gazprom. Een eerdere vrijstelling voor NIS wordt niet meer verlengd, meldde het bedrijf donderdag.

Het concern is de grootste importeur van olie in Servië en bezit de enige raffinaderij in het land. Daardoor is NIS veruit de grootste leverancier van benzine en kerosine voor Servië.

De Servische president Aleksandar Vucic waarschuwde op televisie voor "extreem zware gevolgen voor ons hele land". Voorraden in olie- en brandstofdepots zouden het Balkanland tot het einde van het jaar draaiende kunnen houden, zei hij. De NIS-raffinaderij krijgt het naar verwachting volgende maand al lastig.