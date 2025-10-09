ECONOMIE
Trump: aanval op Iran was belangrijk voor samenwerking Gaza

Samenleving
door anp
donderdag, 09 oktober 2025 om 19:33
anp091025234
WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump zegt met Iran te willen samenwerken om vrede in het Midden-Oosten te bewerkstelligen. Hij voegde eraan toe dat de aanvallen op de Iraanse hoofdstad Teheran in juni nodig waren om een doorbraak te forceren in de onderhandelingen over Gaza.
De Verenigde Staten en Israël vielen Iran in juni aan als onderdeel van een gewapend conflict dat uiteindelijk twaalf dagen zou duren. Volgens Israël en de Amerikanen zou Iran dicht bij de ontwikkeling van een kernwapen zijn.
Volgens Trump had het land zeker een dergelijk wapen hebben ontwikkeld als de aanvallen niet hadden plaatsgevonden. Daardoor zou er een "grote donkere wolk" boven de deal over Gaza hebben gehangen, meldt onder andere CNN.
Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft gezegd elke deal die "de etnische zuiveringen, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid" stopt te zullen steunen.
