Macron: Komende uren cruciaal voor vrede in Gaza

PARIJS (ANP/AFP/RTR) - De Franse president Emmanuel Macron heeft gezegd dat de komende uren cruciaal zijn voor het bereiken van vrede in Gaza. Vertegenwoordigers van landen in het Midden-Oosten en Europa zijn in Parijs om te praten over de toekomst van Gaza. Dit gebeurt terwijl onderhandelingen over een Amerikaans vredesplan nog bezig zijn in Egypte.

In Parijs gaat het onder meer over de wederopbouw van Gaza en het sturen van een vredesmacht. Macron zei op de bijeenkomst dat de toename van het aantal Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever een "existentiële bedreiging" is voor een toekomstige Palestijnse staat. Volgens hem zijn de nederzettingen niet alleen in strijd met het internationaal recht, maar veroorzaken ze ook spanning, geweld en instabiliteit.

Israël reageerde geïrriteerd op de bijeenkomst in Parijs. Volgens buitenlandminister Gideon Sa'ar vindt die plaats "achter Israëls rug om". Volgens Macron is de bijeenkomst een aanvulling op het Amerikaanse plan.