Griekspoor opent tegen Norrie, daarna wacht mogelijk Alcaraz

PARIJS (ANP) - Tallon Griekspoor staat in de eerste ronde van het olympische tennistoernooi tegenover Cameron Norrie. Als de beste Nederlander van dit moment van de Brit wint, treft hij in de tweede ronde Wimbledonwinnaar Carlos Alcaraz uit Spanje of Hady Habib uit Libanon. Dat is door loting bepaald.

Griekspoor en Norrie, de nummers 27 en 44 van de wereld, stonden op het hoogste niveau nog niet eerder tegenover elkaar.

In het vrouwenenkelspel neemt Arantxa Rus het op tegen de Oekraïense Anjelina Kalinina. Rus won de vorige twee partijen, waaronder dit jaar op de Australian Open. Rus is de mondiale nummer 62 en Kalinina staat 47e.