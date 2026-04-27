Eerste asielzoekers dinsdag naar opvang in Zeelandhallen Goes

GOES (ANP) - Asielzoekers kunnen vanaf dinsdag worden opgevangen in de Zeelandhallen in Goes. Het gebouw is goedgekeurd voor gebruik, laat opvangorgaan COA maandag weten.

De Zeelandhallen bieden de komende maanden plek aan 220 asielzoekers. Zij mogen er tot 1 november blijven. Het COA weet nog niet hoeveel mensen dinsdag worden overgebracht naar het gebouw, "maar tegen het einde van de week zit het zeker vol", aldus een woordvoerster.

Het COA heeft met de gemeente Goes afspraken gemaakt over de opvang. Zo mogen alleen volwassen asielzoekers naar de opvang en mogen er geen mensen komen die overlast veroorzaken. Straatcoaches moeten overlast voorkomen.

Goes is een van de gemeenten die bijspringen om de druk op bestaande opvanglocaties voor asielzoekers te verminderen. Ook Breda, Apeldoorn, Dronten, Almere, Leiden, Berg en Dal, IJsselstein, Zwolle en Wijdemeren hebben in de afgelopen weken plekken beschikbaar gesteld. Soest werkt daaraan.