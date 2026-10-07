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Grootste toevoeging ooit aan EU-sanctielijst om steun aan Poetin

Samenleving
door anp
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BRUSSEL (ANP) - De ambassadeurs van de EU-lidstaten hebben woensdag een akkoord bereikt over EU-sancties tegen 1646 mensen en bedrijven of instellingen die de Russische oorlog tegen Oekraïne steunen. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken keuren de lijst maandag formeel goed. Het is de omvangrijkste uitbreiding van de sanctielijst sinds het begin van de oorlog in Oekraïne.
De sancties worden opgelegd aan 743 personen en 826 bedrijven of organisaties, melden EU-bronnen. Daarnaast zijn er nog eens 77 andere mensen op de EU-sanctielijst gezet, stellen zij. Het gaat om verkiezingsfunctionarissen en mensen die zich in door Rusland bezette gebieden van Oekraïne kandidaat stelden tijdens de recente verkiezingen voor de Russische Doema. Die verkiezingen zijn alom bekritiseerd.
Een deel van de mensen en bedrijven die op de EU-sanctielijst zijn gezet, is betrokken bij de productie van raketten.
De sancties omvatten een reisverbod, de bevriezing van tegoeden en een verbod op het verstrekken van financiële middelen.
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