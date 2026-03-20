Internet in de ban van nieuwe hype: shotje olijfolie met citroen voor een betere gezondheid

door Pieter Immerzeel
vrijdag, 20 maart 2026 om 16:22
Een shotje olijfolie met citroen is ineens de ster op TikTok en Instagram, gepresenteerd als wondermiddel voor darmen, ontstekingen en stralende huid. Hoezo? En wat heb je er aan?

Wat belooft het shotje?

Influencers zweren bij een dagelijkse mix van een eetlepel extra vierge olijfolie met het sap van een halve citroen, nuchter ingenomen. De claims variëren van “detox van je darmen” tot betere stoelgang, minder ontstekingen, meer energie en glowende huid in enkele dagen tijd. Op sociale media gaat het hard: sommige video’s met de olijfolieshot werden tientallen miljoenen keren bekeken, waarna zoekopdrachten naar “olive oil shot” met ruim 40 procent stegen.

Wat zegt de wetenschap?

Dat olijfolie gezond is, staat buiten kijf: grote studies rond het mediterrane dieet laten zien dat dagelijks 20 à 30 gram extra vierge olijfolie het risico op hart- en vaatziekten en beroerte verlaagt. De combinatie van enkelvoudig onverzadigde vetten en polyfenolen werkt ontstekingsremmend en gunstig op bloeddruk, cholesterol en de bloedvaten. Citroen voegt vooral vitamine C en antioxidanten toe, goed voor weerstand en bescherming van lichaamscellen, maar niet uniek magisch in shotvorm. Voedingsdeskundigen benadrukken dat dezelfde voordelen bereikt worden als je olijfolie en citroen normaal in je maaltijden verwerkt, bijvoorbeeld in een dressing.

Meer hype dan wondermiddel

Artsen en diëtisten waarschuwen dat het shotje vooral “meer hype dan medicijn” is: er is geen bewijs dat een ochtendshot het lichaam ontgift of op zichzelf de darmen “reset”. Sommige mensen voelen zich licht beter omdat vet de galblaas activeert en zo de spijsvertering op gang brengt, maar dat is iets anders dan een bewezen detox. Wie structureel te veel olijfolie naar binnen slaat, tikt bovendien ongemerkt extra calorieën weg. De kern blijft banaal en ongemakkelijk on-sexy: een vezelrijke, gevarieerde voeding, weinig ultra-bewerkt eten en beweging doen veel meer voor darmen, hart en huid dan welk viral shotje dan ook.

Nieuwe studie: rond je vijftigste schiet de biologische veroudering in de hoogste versnelling

Trump is de controle kwijt

Veel zal duurder worden, niet alleen benzine

Dit beruchte radioactieve 'graf' is aan het lekken en dat baart experts grote zorgen

Nieuwe super‑spyware DarkSword bedreigt honderden miljoenen iPhones wereldwijd

Peter Vandermeersch op non-actief na gebruik verzonnen AI-citaten

