Shell schrijft 600 miljoen af op geschrapte biobrandstoffabriek

ROTTERDAM (ANP) - Shell verwacht ongeveer 600 miljoen euro af te schrijven op de biobrandstoffenfabriek in Rotterdam, waarvan het bedrijf de bouw definitief heeft stopgezet. Dat meldt het olie- en gasconcern in een update over het derde kwartaal.

Shell maakte begin vorige maand bekend dat de fabriek voor duurzamere vliegtuigbrandstoffen en hernieuwbare diesel in Pernis er niet komt. De bouwwerkzaamheden liepen sinds 2022, maar vielen duurder uit dan verwacht. Tegelijkertijd verslechterde de situatie op de markt voor biobrandstoffen.

Vorig jaar, toen de bouw al tijdelijk werd stilgelegd, meldde Shell een afschrijving op de biobrandstoffenfabriek tussen de 600 miljoen en 1 miljard euro.

In dezelfde update gaf Shell aan dat de resultaten uit zijn handelsactiviteiten rond gas "aanzienlijk hoger" waren in het afgelopen kwartaal. Ook de handel in olie leverde meer op, meldde het bedrijf in de aanloop naar de uitgebreidere kwartaalcijfers die 30 oktober verschijnen.