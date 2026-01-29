Shell stijgt en chipfondsen dalen in vlak gesloten AEX

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag vrijwel vlak gesloten. Zwaargewicht Shell stond bij de winnaars dankzij een flinke stijging van de olieprijzen. De chipfondsen ASML, ASMI en Besi gingen juist verder omlaag na de verliezen een dag eerder. Verder kwam ING met kwartaalcijfers naar buiten.

Shell won 2,5 procent. De olieprijzen stegen door onrust op de oliemarkt over een mogelijke Amerikaanse aanval op Iran. President Donald Trump heeft gedreigd met militaire actie tegen Iran als het land geen nucleaire deal sluit. Volgens Trump ligt er een grote oorlogsvloot klaar om Iran aan te vallen. In Londen klom het Britse olie- en gasconcern BP 2,3 procent en het Franse TotalEnergies ging 1,6 procent omhoog in Parijs.

ASMI en Besi verloren tot ruim 4 procent en ASML daalde 0,2 procent. ASML kwam woensdag nog met sterke cijfers en vooruitzichten. Maar het aandeel van de chipmachinemaker sloot die dag wel bijna 2 procent lager.

Europese beurzen

De AEX eindigde nagenoeg onveranderd op 996,93 punten. De MidKap zakte 0,3 procent tot 989,89 punten.

De beurzen in Parijs en Londen stegen tot 0,2 procent. De DAX in Frankfurt verloor ruim 2 procent onder druk van een koersval van 16 procent voor het grote Duitse softwareconcern SAP door tegenvallende kwartaalresultaten. Deutsche Bank zakte 1,3 procent na bekendmaking van cijfers.

ING

ING werd 0,9 procent lager gezet door beleggers ondanks een flinke winststijging in het afgelopen kwartaal en positieve vooruitzichten voor dit jaar. De informatieleveranciers Wolters Kluwer en RELX leverden tot 3,4 procent aan beurswaarde in. KPN, dat woensdag met cijfers kwam, was de sterkste stijger in de hoofdindex met een plus van 2,8 procent.

In de MidKap was roestvrijstaalproducent Aperam koploper met een plus van 2,2 procent. Metalenspecialist AMG sloot de rij bij de middelgrote fondsen op het Damrak met een min van 4,3 procent.

Elders in Europa kwamen resultaten van onder meer de Zwitserse farmaceut Roche (plus 2,6 procent), de Franse branchegenoot Sanofi (min 0,6 procent) en het Zweedse industrieconcern ABB (plus 8,5 procent).