Van Weel: over maand besluit nieuw EU-sanctiepakket tegen Rusland

BRUSSEL (ANP) - Onder de EU-ministers van Buitenlandse Zaken is brede steun om snel een nieuw sanctiepakket op te leggen aan Rusland, zei demissionair minister David van Weel (Buitenlandse Zaken). Niet in de laatste plaats omdat de situatie voor Oekraïners onleefbaar is door de kou. Het is Oekraïne daarnaast niet duidelijk hoe serieus Rusland is in de onderhandelingen over vrede.

Het is daarom belangrijk de druk op Rusland te blijven opvoeren, wil Van Weel daarmee zeggen. Volgens de bewindsman kan een besluit over het twintigste sanctiepakket volgende maand worden genomen.

De Oekraïense minister Andri Sybiha (Buitenlandse Zaken) heeft de EU-ministers donderdag via een videoverbinding bijgepraat over de situatie in zijn land, zei Van Weel na afloop van de vergadering. Sybiha heeft om hulp gevraagd bij het herstel van de energie-infrastructuur die door de Russen is vernield. Het is er momenteel 23 graden onder nul, vertelde Sybiha.

"Onleefbare situaties"

"Als de verwarming het niet meer doet in de flatgebouwen, moet al die verwarming worden leeggehaald om bevriezing te voorkomen", hoorde Van Weel. "Je krijgt dus onleefbare situaties. Dat is hoe erg het nu is."

Er is vooruitgang geboekt in de discussie over de bestedingsvoorwaarden van de EU-lening van 90 miljard euro aan Oekraïne, zei de minister. Een aantal lidstaten, waaronder Frankrijk, vindt dat Oekraïne dat geld alleen mag gebruiken om militair materieel te kopen dat in Europa is geproduceerd. Nederland vindt dat de "noden van Oekraïne voorop moeten staan", heeft Van Weel nog eens bij zijn EU-collega's benadrukt.

"Er moet ruimte zijn om ook bij derde landen materieel te kunnen kopen dat de Oekraïners nodig hebben." Van Weel verwacht ook hierover op korte termijn een overeenkomst met de EU-ministers.