Shell stijgt, ING daalt op druk Damrak na cijfers

AMSTERDAM (ANP) - Shell behoorde donderdag tot de stijgers op de Amsterdamse beurs. Het olie- en gasconcern verdubbelde de winst in het afgelopen kwartaal door de hoge olie- en gasprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Topman Wael Sawan sprak van zeer sterke resultaten. Om aandeelhouders te belonen, gaat Shell voor 5 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen. Het aandeel won ruim 3 procent.

ING zakte daarentegen ruim 3 procent. De bank boekte afgelopen kwartaal meer winst door hogere rente-inkomsten, maar beleggers hadden op meer gehoopt. ING kondigde ook aan wereldwijd vierhonderd banen te schrappen bij zijn zakenbank. De bank laat wel meer geld naar de aandeelhouders terugvloeien in de vorm van 250 miljoen euro aan dividend en een aandeleninkoopprogramma van bijna 1,7 miljard euro.

De algehele stemming op de beurzen was voorzichtig positief, ondanks gemengde resultaten van grote techconcerns als Google-eigenaar Alphabet, Microsoft en Samsung. De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,6 procent hoger op 1141,98 punten. De MidKap bleef onveranderd op 1093,37 punten. Frankfurt en Londen wonnen tot 0,6 procent. Parijs steeg 0,8 procent, dankzij goed ontvangen resultaten van vliegtuigfabrikant Airbus en automaker Renault.

Magnum

De Aziatische beurzen lieten een gemengd beeld zien. De Kospi in Seoul verloor 1,2 procent door een koersverlies van Samsung (min 4,1 procent). Het Zuid-Koreaanse techconcern boekte afgelopen kwartaal een recordwinst door een aanhoudend sterke vraag naar halfgeleiders voor AI-datacenters, maar beleggers hadden op meer gehoopt.

Magnum won 1,8 procent in de AEX. Het bedrijf achter ijsmerken Magnum, Cornetto en Ben & Jerry's zag de verkopen stijgen in het afgelopen kwartaal, mede door de lange zomer in Europa. Ook werd het bedrijf positiever over de groei in de rest van het jaar.

Adyen

CVC steeg 2 procent, na een goed ontvangen kwartaalbericht van de investeerder. Adyen (plus 1,8 procent) veerde op. Het betaalbedrijf kelderde een dag eerder ruim 13 procent na publicatie van de resultaten.

In de MidKap kelderde Flow Traders 10 procent. De inkomsten van de flitshandelaar uit de beurshandel vielen afgelopen kwartaal lager uit dan beleggers hadden verwacht. Het bedrijf had eind september al gewaarschuwd voor "aanzienlijk lagere" inkomsten. Topman Thomas Spitz sprak van teleurstellende resultaten.

Beleggers wachten nog op het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). Algemeen wordt verwacht dat de ECB de rente onveranderd laat.