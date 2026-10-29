JA21, SGP en BBB stellen extreem hoge eisen voor steun aan kabinet

JA21 , SGP en BBB hebben het minderheidskabinet in een gezamenlijke brief, die in handen is van het ANP, een aanbod gedaan tot samenwerking. Zij zijn bereid naast het belastingplan alle begrotingen te steunen, mits er ruimte komt voor "brede lastenverlichting". Hun eerdere eisen op het gebied van asiel, stikstof en medisch-ethische kwesties blijven staan.

Zo blijft JA21 bij de eis dat gemeenten niet worden gedwongen om asielzoekers op te vangen. Asielminister Bart van den Brink heeft al bij herhaling gezegd dat hij dat niet zwart-op-wit kan toezeggen, omdat hij de spreidingswet waarin verplichte opvang een mogelijkheid is nu eenmaal moet uitvoeren. De eisen van de SGP op het terrein van abortus en draagmoederschap zijn niet te verteren voor met name D66, de grootste regeringspartij.

BBB eist niet meer met zoveel woorden dat de stikstofaanpak van landbouwminister Jaimi van Essen helemaal van tafel gaat. In plaats daarvan wil de partij afzwakkingen waarvan het kabinet eerder al liet weten dat die de vergunningverlening direct weer in gevaar zouden brengen. Bijvoorbeeld de invoering van een rekenkundige ondergrens voor stikstof, nog voordat vaststaat dat de uitstoot daadwerkelijk daalt.

JA21 en SGP trekken al langer samen op in de onderhandelingen met het minderheidskabinet. BBB sluit zich daar nu dus bij aan. De partijen spreken van een "constructief aanbod", waarmee het kabinet direct verzekerd is van steun voor zijn plannen in de Tweede en Eerste Kamer.

Het kabinet sprak de afgelopen dagen met meerdere oppositiepartijen, waaronder PRO en Volt die samen ook voor een meerderheid kunnen zorgen in beide Kamers. Die partijen willen ook lastenverlichting, maar vooral voor werkenden. Een zwaardere belasting van grote vermogens moet dat mogelijk maken, maar daar wil de VVD niet aan.

De coalitie is onderling nog altijd verdeeld over de te kiezen richting. D66 en CDA hebben een voorkeur voor links, de VVD wil over rechts. De brede meerderheid waar het kabinet nog altijd naar zegt te streven, sluiten de meeste oppositiepartijen uit.

De SGP kwam vorige week nog met een motie die het abortusbeleid van VVD-zorgminister Sophie Hermans afkeurde. Een deel van de Kamerleden van zowel BBB als JA21 steunde die. Vorige maand, na afloop van het debat over de Miljoenennota, stemde BBB voor een motie van wantrouwen van de PVV tegen het kabinet.