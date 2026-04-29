Eerste stembureau in Gorinchem open voor herstemming

Samenleving
door anp
woensdag, 29 april 2026 om 7:07
GORINCHEM (ANP) - Het eerste stembureau in Gorinchem, die bij het station, heeft de deuren om 07.00 uur geopend. In de gemeente wordt woensdag opnieuw gestemd voor de gemeenteraadsverkiezingen. Er zijn iets meer dan 31.000 stemgerechtigden.
Om 07.30 uur gaan de overige stembureaus open.
Een kleine meerderheid van de gemeenteraad in Gorinchem besloot eind maart tot een herstemming vanwege vermoedens van kiesfraude. De burgemeester, Reinie Melissant, heeft ook aangifte gedaan van vormen van verkiezingsfraude, zoals beïnvloeding en het ronselen van volmachten.
Het is zeer zeldzaam dat er een herstemming voor de gemeenteraadsverkiezingen plaatsvindt.
