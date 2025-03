Shell wil hogere verkoop lng en meer geld naar aandeelhouders

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Shell wil de verkoop van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) in de periode tot 2030 jaarlijks met 4 tot 5 procent verhogen, om zo de leidende positie van het olie- en gasconcern op de lng-markt verder te versterken. Dat meldt Shell voorafgaand aan een beleggersdag in New York. Shell verwacht een sterke stijging van de wereldwijde vraag naar lng, dat onder meer wordt gebruikt om meer vervuilende fossiele bronnen als steenkool te vervangen.

Shell wil met die hogere lng-verkopen ook zorgen voor meer geld dat naar de aandeelhouders kan, door dividenduitkeringen en de inkoop van eigen aandelen. Het bedrijf verhoogde daarbij ook doelstellingen voor het uitkeren van cash aan de aandeelhouders en kostenbesparingen. Tegelijkertijd worden investeringen verlaagd. Daarnaast moet de totale productie van olie en gas van Shell jaarlijks met 1 procent toenemen tot 2030.