Meer dan helft jongeren niet op hoogte van eigen rechten

DEN HAAG (ANP) - 56 procent van de jongeren tussen 12 en 18 jaar kent de eigen rechten uit het Kinderrechtenverdrag niet. Dat blijkt uit een peiling onder ruim duizend jongeren van de State of Youth NL en het Kinderrechtencollectief.

Dertig jaar geleden tekende Nederland het verdrag van de Verenigde Naties, waarmee de rechten van kinderen werden vastgelegd. Sindsdien is de overheid verplicht om jongeren te informeren over deze rechten. Volgens de kinderrechtenorganisaties gebeurt dit nog te weinig.

Volgens de organisaties kunnen jongeren die goed op de hoogte zijn van hun rechten daar ook beter voor opkomen. Ook zijn kennis over kinderrechten en jongerenparticipatie cruciaal om aan de rest van het Kinderrechtenverdrag te kunnen voldoen, aldus de organisaties. Zo geven de ondervraagde jongeren een 3,8 voor hoe de overheid naar hun mening luistert, terwijl ze daar wel recht op hebben.

Zorgen

"De basis van onze democratie is participatie. Als de jongste generatie hierbij niet betrokken wordt, staat de toekomst van onze samenleving op het spel. Onderwijs over kinderrechten is dan ook cruciaal. Als je niet weet wat je rechten zijn, kun je ook niet participeren. Onderwijs over kinderrechten moet daarom verplicht worden op scholen", aldus Marc Dullaert van KidsRights, initiatiefnemer van State of Youth.

De kinderrechtenorganisaties roepen de overheid op om het verdrag na te leven. Zij overhandigen dinsdag een rapport aan Tweede Kamerleden over zorgen die jongeren hebben over het nakomen van hun rechten.