Vietnam houdt vast aan groeidoelen ondanks handelsoorlog

HANOI (ANP/BLOOMBERG) - Vietnam houdt vast aan zijn economische groeidoelstellingen, ondanks de forse importheffingen die de Amerikaanse president Donald Trump het land in het vooruitzicht heeft gesteld. Premier Pham Minh Chinh herhaalde in een toespraak tot de Nationale Vergadering in Hanoi dat de regering nog steeds rekent op minstens 8 procent groei dit jaar en meer dan 10 procent groei in de komende jaren.

Handelsvertegenwoordigers van het Zuidoost-Aziatische land voeren inmiddels onderhandelingen met de Verenigde Staten om een tarief van 46 procent af te wenden. Zolang de onderhandelingen lopen is het tarief nog niet zo hoog. Maar als de gesprekken stranden dreigt een zware klap. De export naar de Verenigde Staten is goed voor zo'n 30 procent van de omvang van de Vietnamese economie.

Tegelijkertijd probeert het land de relaties met grootste handelspartner China in evenwicht te houden. De Chinese overheid heeft landen gewaarschuwd geen deals te sluiten ten koste van Beijing.