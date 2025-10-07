Sjorders Rotterdamse haven staken vanaf woensdag 48 uur

ROTTERDAM (ANP) - Medewerkers van twee sjorbedrijven in de haven van Rotterdam leggen vanaf woensdagmiddag 48 uur het werk neer. Daartoe heeft FNV opgeroepen, nadat de bedrijven International Lashing Service (ILS) en Matrans Marine Services niet hebben gereageerd op een ultimatum van de vakbond.

FNV verwacht dat de staking ertoe leidt dat de hele haven komt stil te liggen. "Vanwege de storm van afgelopen zaterdag en zondag ligt de haven behoorlijk vol met schepen die allemaal geladen of gelost moeten worden", zegt FNV-bestuurder Niek Stam. "Die schepen kunnen niet naar zee als ze niet vastgesjord zijn en als schepen binnenkomen kan er niet gelost worden."

De vakbond eist een loonsverhoging van 7 procent en dat de lonen meestijgen met de inflatie. Havenbedrijf Rotterdam maakt zich zorgen over de impact van de staking, laat een woordvoerster weten. Die verstoort volgens haar namelijk het logistieke proces in de haven. De bedrijven zelf konden nog niet direct reageren.