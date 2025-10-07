Getuige blijft bij rol Krystian M. bij moord Peter R. de Vries

SCHIPHOL (ANP) - In het hoger beroep over de moord op misdaadverslaggever Peter R. de Vries is dinsdag opnieuw de beschermde getuige, aangeduid met het nummer 5089 of Eddy, gehoord. Volgens deze getuige heeft hoofdverdachte Krystian M. de moord geregeld in opdracht van een Marokkaanse man die hij 'oom' noemde. Dit zou kunnen duiden op Marengo-hoofdverdachte Ridouan Taghi, maar daarover kon Eddy niet vertellen.

Tijdens het verhoor zat Eddy op een andere, onbekende locatie. Het hof hoorde hem via een videoverbinding. Alleen het hof, de advocaten-generaal, de verdachten en hun raadslieden waren in de zittingszaal; alle andere aanwezigen konden het verhoor alleen via een audioverbinding volgen. De getuige was geschminkt en vermomd en zijn stem werd vervormd, evenals de stem van de tolk (Pools).

De Vries werd op 6 juli 2021 neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in het centrum van Amsterdam na een optreden in RTL Boulevard. Hij overleed negen dagen later aan zijn verwondingen.