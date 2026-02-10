Oppositie ziet 'uitstel van executie' voor geplaagde Starmer

LONDEN (ANP) - De Britse premier Keir Starmer heeft "uitstel van executie" gekregen nadat zijn positie onder grote druk was komen te staan. Dat zei de conservatieve oppositieleider Kemi Badenoch tegen Sky News. Ze zei dat parlementariërs uit het kamp van Starmer vrezen voor hun baan en hem daarom nog niet laten vallen.

De positie van de centrumlinkse premier leek de afgelopen dagen te wankelen. Dat komt onder meer door de affaire rond Peter Mandelson. Starmer benoemde die oud-minister tot ambassadeur in de VS en ontsloeg hem enkele maanden later. Er ontstond de laatste tijd weer veel ophef over banden tussen Mandelson en zedendelinquent Jeffrey Epstein.

Starmer lijkt inmiddels voor de korte termijn uit de gevarenzone te zijn. Ministers spraken steun voor hem uit en ook andere prominenten uit zijn Labourpartij deden dat, zoals de Welshe leider Eluned Morgan. Volgens Badenoch is het vertrek van de premier evenwel een kwestie van tijd. "De vraag is niet of hij gaat, maar wanneer hij gaat."