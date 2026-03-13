Slechts 77 schepen passeren Straat van Hormuz, meldt databedrijf

LONDEN (ANP/AFP) - Deze maand zijn tot nu toe slechts 77 schepen door de Straat van Hormuz gevaren, blijkt uit cijfers van het maritieme databedrijf Lloyd's List. Dat is een forse daling vergeleken met een jaar geleden. Volgens het bedrijf ging het tussen 1 en 11 maart vorig jaar nog om 1229 doortochten.

Sinds de Iranoorlog bijna twee weken geleden begon, varen bijna geen schepen meer door de belangrijke zeestraat. Normaal gesproken vaart een vijfde van de wereldwijde olievracht door de Straat van Hormuz. Iran heeft de zeestraat echter geblokkeerd om druk uit te oefenen op zijn tegenstanders in de oorlog.

De meeste van de 77 schepen die deze maand door de zeestraat voeren, horen bij de schaduwvloot. Dat zijn schepen die worden gebruikt om sancties te omzeilen, vaak gelinkt aan Rusland of Iran. Analist Bridget Diakun van Lloyd's List zegt dat meer dan de helft van de olietankers en schepen die gas vervoeren door de zeestraat bij de schaduwvloot hoort. Het databedrijf meldt dat ruim een kwart van alle gepasseerde schepen aan Iran is gelieerd. Daarnaast voer 13 procent onder de vlag van Griekenland en 12 procent onder de Chinese vlag.

Sinds begin maart zijn twintig commerciële schepen in de Straat van Hormuz aangevallen of hebben incidenten gemeld, volgens het Britse agentschap United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO). Negen daarvan waren olietankers. De Internationale Maritieme Organisatie (IMO) spreekt van zestien incidenten, waarvan de helft met olietankers.