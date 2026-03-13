Hezbollah klaar voor 'lang conflict' met Israël

BEIROET (ANP/AFP/RTR) - Hezbollah is klaar voor een lang conflict met Israël. Dat verklaarde leider Naim Qassem in een toespraak.

"We hebben ons voorbereid op een langdurige confrontatie, en als God het wil, zullen ze verrast worden op het slagveld", zei hij, doelend op de Israëli's. "Dit is een existentiële strijd, geen beperkte of eenvoudige strijd."

Het conflict tussen Israël en het pro-Iraanse Hezbollah uit Libanon laaide vorige week op. Hezbollah begon weer raketten af te vuren nadat Israël en de VS de aanval hadden geopend op Iran.

Hezbollah kwam in 2024 nog ernstig verzwakt uit een eerder conflict met Israël. Toen was onder meer de toenmalige Hezbollah-leider Hassan Nasrallah gedood bij een luchtaanval. Zijn opvolger Qassem maakte duidelijk dat lot niet te vrezen. Hij noemde Israëlische dreigementen om hem te doden "waardeloos".