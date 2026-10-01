ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Weer ploeg ruimtevaarders met raket van SpaceX naar ISS

Samenleving
door anp
anp011026215 1
Volg ons op Google Nieuws
CAPE CANAVERAL (ANP/RTR) - Twee Amerikanen, een Canadees en een Rus zijn donderdag vanuit Florida met een raket van SpaceX vertrokken naar het Internationaal Ruimtestation (ISS). De reis duurt ongeveer acht uur.
De vier bemanningsleden gaan voor langere tijd in de ruimte onderzoek doen naar kwesties met betrekking tot gezondheid.
Het is de dertiende missie voor de langere termijn die de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA in de ruimte brengt met SpaceX. Dat bedrijf van Elon Musk begon in 2020 Amerikaanse astronauten in de ruimte te vervoeren.
De vier worden verwelkomd door de zeven huidige bewoners van het ISS. Vier van hen kwamen aan met de twaalfde missie en zullen volgens het programma na zeven maanden werk het station verlaten.
loading

POPULAIR NIEUWS

118772534_m

Stevig fietsslot, maar toch gaat het mis: drie fouten waar dieven dankbaar gebruik van maken

ierland verplicht gezondheidswaarschuwingen op alcoholproducten1684765720

Zelfs matig alcoholgebruik verhoogt kankerrisico

ANP-150583950

Eerder stoppen met werken? Dan betaal je bijna dubbel zoveel belasting tot je AOW-leeftijd

121105769_m

Geen droger en regenachtig weer? Met deze acht tips droogt de was razendsnel en voorkom je schimmel in huis

groenlinks pvda wil af van hogere energiebelasting op gas1702969046

In België zijn lokkortingen op energie vanaf 1 oktober verboden, in Nederland krijg je je korting vaak pas na een jaar

shutterstock_2591691153

Heb je een vakantiehuis of tweede woning? Bij €300.000 WOZ betaal je in 2027 ruim €2.100 meer box 3-belasting

Loading