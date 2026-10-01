Weer ploeg ruimtevaarders met raket van SpaceX naar ISS

CAPE CANAVERAL (ANP/RTR) - Twee Amerikanen, een Canadees en een Rus zijn donderdag vanuit Florida met een raket van SpaceX vertrokken naar het Internationaal Ruimtestation (ISS). De reis duurt ongeveer acht uur.

De vier bemanningsleden gaan voor langere tijd in de ruimte onderzoek doen naar kwesties met betrekking tot gezondheid.

Het is de dertiende missie voor de langere termijn die de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA in de ruimte brengt met SpaceX. Dat bedrijf van Elon Musk begon in 2020 Amerikaanse astronauten in de ruimte te vervoeren.

De vier worden verwelkomd door de zeven huidige bewoners van het ISS. Vier van hen kwamen aan met de twaalfde missie en zullen volgens het programma na zeven maanden werk het station verlaten.