Smartphoneverkoop daalt 13 procent door chiptekort, denkt analist

Economie
door anp
donderdag, 26 februari 2026 om 20:52
NEEDHAM (ANP/BLOOMBERG) - De wereldwijde verkoop van smartphones daalt dit jaar door tekorten aan geheugenchips met bijna 13 procent. Dat voorspelt marktonderzoeker International Data Corporation (IDC), die daarmee veel pessimistischer is dan enkele maanden geleden. Grote fabrikanten van geheugenchips zetten hun productiecapaciteit volop in voor geavanceerdere chips die data opslaan voor AI-toepassingen. Dat gaat ten koste van de productie van eenvoudigere geheugenchips voor apparaten zoals smartphones.
In december ging IDC nog uit van een krimp van de smartphonemarkt van maximaal 5,2 procent. Naar verwachting worden verkopers van goedkopere smartphones het hardst geraakt.
De schaarste aan geheugenchips zal smartphones ook duurder maken, verwacht IDC. Geheugenchips zijn al gauw goed voor ongeveer een vijfde van alle materiaalkosten en fabrikanten zullen die hogere kosten waarschijnlijk doorberekenen aan de klant. "De dagen van goedkope smartphones zijn voorbij", zei onderzoeksdirecteur Nabila Popal.
