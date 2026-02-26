Heerenveen hoopt op binnenhalen olympisch schaatstoernooi 2030

HEERENVEEN (ANP) - Als het aan de gemeente Heerenveen ligt, komen de Olympische Winterspelen in 2030 naar Nederland. Of tenminste, het schaatstoernooi. "Ik denk dat we een goede kans maken", zei burgemeester Avine Fokkens-Kelder donderdagavond na afloop van de huldiging van de olympiërs van TeamNL in Heerenveen.

Schaatsstadion Thialf is een van de locaties die in beeld is voor de organisatie van het olympische schaatstoernooi in 2030. De Winterspelen vinden dan plaats in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het langebaanschaatsen. De organisatie heeft aangegeven uit duurzaamheidsoverwegingen voor een bestaande locatie in het buitenland te willen kiezen. Naast Thialf is de olympische baan van Turijn, waar de Spelen in 2006 plaatsvonden, een optie.