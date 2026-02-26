ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Heerenveen hoopt op binnenhalen olympisch schaatstoernooi 2030

Sport
door anp
donderdag, 26 februari 2026 om 21:19
anp260226215 1
HEERENVEEN (ANP) - Als het aan de gemeente Heerenveen ligt, komen de Olympische Winterspelen in 2030 naar Nederland. Of tenminste, het schaatstoernooi. "Ik denk dat we een goede kans maken", zei burgemeester Avine Fokkens-Kelder donderdagavond na afloop van de huldiging van de olympiërs van TeamNL in Heerenveen.
Schaatsstadion Thialf is een van de locaties die in beeld is voor de organisatie van het olympische schaatstoernooi in 2030. De Winterspelen vinden dan plaats in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het langebaanschaatsen. De organisatie heeft aangegeven uit duurzaamheidsoverwegingen voor een bestaande locatie in het buitenland te willen kiezen. Naast Thialf is de olympische baan van Turijn, waar de Spelen in 2006 plaatsvonden, een optie.
loading

POPULAIR NIEUWS

77469462 l normal none

Hoe gezond is sla?

e21bdfac-182e-4bc8-bbf3-744f239504ea

Fergie leefde als een koningin

download

Amerikaanse overheid heeft pijnlijke gegevens over Trump en verkrachting laten verdwijnen, zegt de New York Times

shutterstock 2251884047

10 tips om een relatie op te bouwen die tegen een stootje kan

ANP-551765180

Ruzie in BBB gaat verder

ANP-17286964

Ondernemer op rand van faillissement door TikTokkende dochter in Marokko: 'Absurde kosten'

Loading