ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Iran ontbiedt Nederlandse ambassadeur om Starlink in bagage

Samenleving
door anp
donderdag, 26 februari 2026 om 20:42
anp260226211 1
TEHERAN (ANP) - De Iraanse regering ontbiedt de Nederlandse ambassadeur in dat land vanwege een voorval met een ambassademedewerker eerder deze week. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau IRNA. Ambassadeur Emiel de Bont moet uitleg komen geven op het ministerie van Buitenlandse Zaken over de onder de Iraanse wet verboden inhoud van de bagage van zijn stafmedewerker, waaronder een Starlink-terminal.
De hooggeplaatste medewerker werd eerder deze week op het vliegveld van Teheran staande gehouden, omdat hij onder meer satelliettelefoons en een Starlink-internetterminal probeerde mee het land in te nemen. In reactie daarop ontbood Nederland de Iraanse ambassadeur.
Volgens de verklaring van het ministerie, aangehaald door IRNA, genieten diplomaten weliswaar immuniteit, maar moeten zij wel de wetten van hun gastland in acht nemen, en mogen zij zich niet mengen in binnenlandse aangelegenheden.
loading

POPULAIR NIEUWS

77469462 l normal none

Hoe gezond is sla?

e21bdfac-182e-4bc8-bbf3-744f239504ea

Fergie leefde als een koningin

shutterstock 2251884047

10 tips om een relatie op te bouwen die tegen een stootje kan

download

Amerikaanse overheid heeft pijnlijke gegevens over Trump en verkrachting laten verdwijnen, zegt de New York Times

ANP-551765180

Ruzie in BBB gaat verder

ANP-17286964

Ondernemer op rand van faillissement door TikTokkende dochter in Marokko: 'Absurde kosten'

Loading