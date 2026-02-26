Iran ontbiedt Nederlandse ambassadeur om Starlink in bagage

TEHERAN (ANP) - De Iraanse regering ontbiedt de Nederlandse ambassadeur in dat land vanwege een voorval met een ambassademedewerker eerder deze week. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau IRNA. Ambassadeur Emiel de Bont moet uitleg komen geven op het ministerie van Buitenlandse Zaken over de onder de Iraanse wet verboden inhoud van de bagage van zijn stafmedewerker, waaronder een Starlink-terminal.

De hooggeplaatste medewerker werd eerder deze week op het vliegveld van Teheran staande gehouden, omdat hij onder meer satelliettelefoons en een Starlink-internetterminal probeerde mee het land in te nemen. In reactie daarop ontbood Nederland de Iraanse ambassadeur.

Volgens de verklaring van het ministerie, aangehaald door IRNA, genieten diplomaten weliswaar immuniteit, maar moeten zij wel de wetten van hun gastland in acht nemen, en mogen zij zich niet mengen in binnenlandse aangelegenheden.