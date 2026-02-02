Snapchat blokkeert 415.000 accounts van minderjarigen in Australië

Snapchat heeft 415.000 accounts van gebruikers geblokkeerd in het kader van het Australische verbod op sociale media voor personen onder de 16 jaar, meldde het bedrijf maandag. Het socialemediabedrijf waarschuwde echter dat sommige jongeren mogelijk de leeftijdsverificatie omzeilen.

Het platform drong er bij de Australische autoriteiten op aan appwinkels te verplichten de leeftijd van gebruikers te controleren als een "extra waarborg" voor het verbod. Meta, het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp, riep Australië eerder al op appwinkels te verplichten de leeftijd van gebruikers te controleren voordat downloads worden toegestaan.

Onder de wetgeving die op 10 december van kracht werd, mogen jongeren onder de 16 jaar geen gebruik meer maken van sociale media. De bedrijven riskeren een boete van 49,5 miljoen Australische dollar (bijna 30 miljoen euro) als ze nalaten voldoende maatregelen te nemen om de minderjarigen te weren.