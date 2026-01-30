ECONOMIE
Minimumleeftijd jongeren voor sociale media in coalitieakkoord

Samenleving
door anp
vrijdag, 30 januari 2026 om 14:19
anp300126164 1
DEN HAAG (ANP) - Strenger toezicht op grote onlineplatforms en een "handhaafbare" Europese minimumleeftijd van 15 jaar voor sociale media. Dat zijn een paar van de voorstellen van de nieuwe coalitie om het internet "een veilige en gezonde omgeving" te laten zijn. Ook pleiten ze voor betere voorlichting en een strengere richtlijn voor mobieltjes op school.
De wetgeving voor deepfakes, verregaande nepbeelden, moet strenger. Ook content verspreiden die misdrijven toont moet strafbaar worden, met uitzondering van journalistieke content. Ouders krijgen voorlichting en er komen strengere regels ter voorkoming van het beïnvloeden van kinderen of rond het geven van online financieel advies.
