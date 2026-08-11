Socialemediabedrijf van Trump lijdt 238 miljoen dollar verlies

Het socialemediabedrijf van Donald Trump heeft in het tweede kwartaal een verlies van 238 miljoen dollar geleden. Trump Media & Technology, bekend van berichtenplatform Truth Social, wijt dat vooral aan cryptomunten in zijn bezit die veel minder waard zijn geworden.

De omzet van het bedrijf, waarin president Trump een belang van 41 procent heeft, kwam uit op 1,7 miljoen dollar. Onlangs lanceerde Trump Media een omstreden dienst waarbij betalende abonnees sneller toegang krijgen tot posts op Truth Social, die vanwege de berichten van Trump over oorlogen of handelsconflicten vaak beurskoersen beïnvloeden. Volgens interim-topman Kevin McGurn zijn er nu meer dan tien klanten voor die dienst Truth API, die tussen de 60.000 en 100.000 dollar per maand zou kosten.

Democraten zijn verbolgen over Truth API, maar ook de voormalige chef voor ethiek van president George W. Bush uitte tegenover de BBC zorgen over handel met voorkennis. Dat is in principe verboden. Trump Media noemt de kritiek "feitelijk inaccuraat".