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Luchtverkeer Japan verstoord door naderende tyfoon

Samenleving
door anp
dinsdag, 11 augustus 2026 om 9:00
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TOKIO (ANP/BLOOMBERG) - Het luchtvaartverkeer in Japan wordt ontregeld door de naderende tyfoon Chan-hom. De maatschappijen All Nippon Airways (ANA) en Japan Airlines hebben dinsdag vluchten van en naar het eiland Honshu geschrapt. Honshu is het grootste eiland van Japan met onder meer hoofdstad Tokio.
ANA zegt dat alle vluchten van en naar de internationale luchthaven Narita Airport zijn geschrapt voor de gehele dag, net als veel vluchten bij Haneda Airport. Ook vluchten op de luchthavens van Sendai en Fukushima worden geraakt. Bij Japan Airlines zijn vier binnenlandse vluchten vanaf Narita geannuleerd.
De tyfoon nadert in de middag de regio rond Tokio en komt dan in de nacht aan land, aldus de Japanse weerdienst. De tyfoon zal dan woensdag over Honshu trekken en daarna afzwakken tot een tropische depressie. De weerdienst waarschuwt ook voor overstromingen en landverschuivingen.
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