Softwarebedrijf SAP steekt miljarden in cloud voor Europa

WALLDORF (ANP/AFP) - SAP gaat de komende jaren 20 miljard euro investeren om zijn clouddiensten in Europa te versterken. Het plan is om een "soevereine" cloud te realiseren waarbij gegevens binnen de Europese Unie blijven. Daarmee wil het Duitse softwarebedrijf de concurrentie aangaan met de Amerikaanse techgiganten.

SAP wil bedrijven en overheden in staat stellen "de controle te behouden" over hun gegevens en "met vertrouwen te innoveren", met name op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). "Het cruciale punt is dat alles volledig door SAP wordt beheerd, van de automatisering van de infrastructuur tot het beheer van software en platforms", zei bestuurslid Thomas Saueressig van SAP in een toelichting.

Volgens hem kan het bedrijf "niet vijf jaar wachten", gezien de flinke investeringen in de cloud van Amerikaanse bedrijven als Amazon, Microsoft en Google.