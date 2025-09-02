ECONOMIE
VN vrezen forse toename slachtoffers na aardbeving Afghanistan

Samenleving
door anp
dinsdag, 02 september 2025 om 12:55
KABUL (ANP/AFP/RTR) - De Verenigde Naties verwachten dat het aantal slachtoffers door de aardbeving in Afghanistan nog fors zal oplopen. Dat zei humanitair coördinator Indrika Ratwatte vanuit Kabul. Hij wees erop dat in het rampgebied veel huizen staan van modder met houten dakconstructies. "Dus als de muren instorten, is het dak in feite wat de mensen doodt of verstikt."
"Het lijdt geen twijfel dat het aantal slachtoffers exponentieel zal toenemen", zei Ratwatte nadat een zware aardbeving het land had getroffen. Hij wees erop dat inwoners van het rampgebied lagen te slapen tijdens de beving, met een hoger dodental tot gevolg. Het zou nu vooral een uitdaging zijn om afgelegen gebieden te bereiken nu wegen zwaar zijn beschadigd.
De Afghaanse autoriteiten melden dat meer dan 1400 mensen zijn omgekomen door de beving. Die had een kracht van 6.0 en trof gebieden bij de grens met Pakistan.
