Oekraïne: top donderdag gaat om veiligheidsgaranties voor Europa

KYIV (ANP) - Het nieuwe topoverleg van Oekraïnes bondgenoten over veiligheidsgaranties gaat niet zozeer over de veiligheid van Oekraïne, maar over die van Europa, zegt een Oekraïens regeringskopstuk. Hij verwacht dat president Volodymyr Zelensky donderdag in Parijs in ieder geval de leiders treft van Frankrijk, het VK, Duitsland, en NAVO-chef Mark Rutte en voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie.

De leiders van de zogeheten coalitie van bereidwillige landen zetten donderdag "de horloges gelijk" over het werk aan veiligheidsgaranties, zegt Zelensky's naaste adviseur Mychajlo Podoljak. Oekraïnes medestanders overleggen daarover met nieuwe haast nu de VS Oekraïne en Rusland naar de onderhandelingstafel duwen.

Eigenlijk gaat het om "veiligheidsgaranties voor Europa, langs zijn oostgrens", stelt Podoljak. De oorlog moet stoppen, maar er moet volgens hem ook een "naoorlogse veiligheidsstructuur" voor Europa worden gebouwd.

Wie donderdag precies aanschuiven is nog onduidelijk.