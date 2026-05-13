S&P 500 naar recordhoogte in aanloop naar gesprek Trump en Xi

NEW YORK (ANP) - Koerswinsten voor grote techbedrijven hebben voor een record gezorgd op Wall Street. De brede graadmeter S&P 500 eindigde hoger dan ooit in de aanloop naar een topontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping. In Trumps kielzog reisden ook topbestuurders van techbedrijven als Nvidia en Tesla mee naar China.

De S&P 500 eindigde 0,6 procent hoger op 7444,25 punten. Techgraadmeter Nasdaq steeg 1,2 procent tot 26.402,34. De Dow-Jonesindex verloor juist 0,1 procent tot 49.693,20.

De graadmeters begonnen de dag nog overwegend lager door zorgen over oplopende inflatie. Nieuwe cijfers wezen erop dat de afzetprijzen van fabrikanten in de Verenigde Staten hard waren gestegen, na sterk gestegen energieprijzen door de Iranoorlog.

Nvidia

Bedrijven waarvan de leiders meereisden naar China kregen extra aandacht van beleggers. AI-chipontwikkelaar Nvidia sloot 2,3 procent hoger, nadat de medeoprichter Jensen Huang op het allerlaatst toch nog mee mocht naar China. Ook Micron Technology, Qualcomm, Tesla en Boeing zagen hun aandelen tot bijna 5 procent stijgen.

De in Amsterdam gevestigde cloudcomputingprovider Nebius Group rapporteerde een omzetstijging van 684 procent in het eerste kwartaal. Het op de Nasdaq genoteerde aandeel steeg bijna 16 procent. In het afgelopen jaar is de waarde van het aandeel al verviervoudigd.

Alibaba

Chinese webwinkel Alibaba, die ook een notering heeft in New York, kwam eerder op de dag met kwartaalresultaten. Het aandeel steeg met 8,2 procent. Goudproducent Equinox Gold neemt zijn branchegenoot Orla Mining over in een deal ter waarde van 5,1 miljard dollar. Die overname wordt afgehandeld in aandelen en contanten. Equinox Gold daalde met 2,1 procent en Orla Mining ging 0,8 procent omhoog.

De olieprijzen daalden enigszins. Brentolie werd 1,9 procent goedkoper op 105,77 dollar per vat. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,9 procent in waarde tot 101,23 dollar.