ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Mobiele eenheid met waterkanon ter plaatse in Loosdrecht

Samenleving
door anp
woensdag, 13 mei 2026 om 22:18
anp130526195 1
LOOSDRECHT (ANP) - De politie heeft de demonstranten in Loosdrecht woensdagavond opgedragen weg te gaan. De situatie rond het protest begon in de loop van de avond grimmig te worden en er werd ook vuurwerk afgestoken. De mobiele eenheid is ter plaatse met onder meer een waterkanon.
Een groep stond te demonstreren op enige afstand van het gemeentehuis waarin een noodopvang voor asielzoekers zit, omdat de gemeente na een uit de hand gelopen protest dinsdag strikte maatregelen heeft ingesteld. Zo mogen bij het gemeentehuis alleen nog mensen met "een aantoonbaar redelijk doel" komen. Bij een rotonde in de buurt was een demonstratievak aangewezen, waar de mensen woensdagavond weer bijeenkwamen.
Rond 21.45 uur vorderde de politie de demonstranten om weg te gaan. Daarop verspreidden de mensen zich. De mobiele eenheid stelde zich zo op dat de mensen niet naar het gemeentehuis konden.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (2)

Wie haalt het meeste voordeel uit het nieuwe pensioenstelsel?

energieprijzen_nl_europa

Energierekening 2026: betaalt Nederland echt de hoogste prijs van Europa?

image

Wat is fascisme: de bingokaart om zelf bij te houden

5360

Canarische Eilanden op ‘no‐go’ lijst voor 2026: dit is er aan de hand

144143617_m

Waarom je altijd een paar tennisballen en een sok mee op vakantie moet nemen

299826539_m

Zo snel slaat breinrot toe bij gebruik van AI, volgens de wetenschap

Loading