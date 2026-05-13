Mobiele eenheid met waterkanon ter plaatse in Loosdrecht

LOOSDRECHT (ANP) - De politie heeft de demonstranten in Loosdrecht woensdagavond opgedragen weg te gaan. De situatie rond het protest begon in de loop van de avond grimmig te worden en er werd ook vuurwerk afgestoken. De mobiele eenheid is ter plaatse met onder meer een waterkanon.

Een groep stond te demonstreren op enige afstand van het gemeentehuis waarin een noodopvang voor asielzoekers zit, omdat de gemeente na een uit de hand gelopen protest dinsdag strikte maatregelen heeft ingesteld. Zo mogen bij het gemeentehuis alleen nog mensen met "een aantoonbaar redelijk doel" komen. Bij een rotonde in de buurt was een demonstratievak aangewezen, waar de mensen woensdagavond weer bijeenkwamen.

Rond 21.45 uur vorderde de politie de demonstranten om weg te gaan. Daarop verspreidden de mensen zich. De mobiele eenheid stelde zich zo op dat de mensen niet naar het gemeentehuis konden.