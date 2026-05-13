Koninklijke onderscheiding voor zangeres Karsu

ANTALYA (ANP) - Zangeres Karsu heeft woensdag in de Turkse stad Antalya een koninklijke onderscheiding gekregen. Ze is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De Nederlandse ambassadeur in Turkije, Joep Wijnands, heeft namens de koning de onderscheiding uitgereikt.

Karsu kreeg het lintje als erkenning voor haar jarenlange inzet voor maatschappelijke doelen en haar verbindende kracht. Zo bracht de zangeres na de verwoestende aardbevingen in Turkije in 2023 een kookboek uit om geld op te halen voor de slachtoffers. Met de tonnen die het boek opleverde, kon ze een aantal gezinnen financieel adopteren.

"Karsu is een buitengewoon muzikaal talent, met een groot hart. Met haar muziek, authenticiteit en maatschappelijke betrokkenheid bouwt Karsu bruggen tussen Nederland en Turkije", aldus ambassadeur Wijnands.

De Turks-Nederlandse zangeres is bekend van nummers als Jest Oldu en Siyah. Ze maakte in 2021 indruk met haar deelname aan het programma Beste Zangers. Ook was Karsu dit jaar op Bevrijdingsdag een van de vier Ambassadeurs van de Vrijheid.