Brussel betreurt celstraf mediamagnaat Lai en eist vrijlating

Samenleving
door anp
maandag, 09 februari 2026 om 9:35
BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie betreurt de "zware gevangenisstraf van twintig jaar" die het Hooggerechtshof van Hongkong maandag heeft opgelegd aan de Britse burger en mediaondernemer Jimmy Lai (78). Hij moet "onmiddellijk en onvoorwaardelijk" worden vrijgelaten, mede gezien zijn hoge leeftijd en gezondheidstoestand, herhaalt de EU in een schriftelijke verklaring.
De politiek gemotiveerde vervolging van Jimmy Lai en de voormalige leidinggevenden en journalisten van Apple Daily schaadt de reputatie van Hongkong, stelt de EU.
De EU roept de autoriteiten van Hongkong op het vertrouwen in de persvrijheid in Hongkong te herstellen en te stoppen met de vervolging van journalisten.
