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Syrië begonnen met vernietigen overblijfselen chemische wapens

Samenleving
door anp
donderdag, 03 september 2026 om 19:11
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DAMASCUS (ANP/AFP/RTR) - Syrië is begonnen met het vernietigen van de overblijfselen van een geheim chemisch wapenprogramma uit het Assad-tijdperk. Dat verklaarden een Syrische gezant en een VN-vertegenwoordiger donderdag bij de Veiligheidsraad.
In mei werden overblijfselen van het programma gevonden. Het ging om onder meer grondstoffen en munitie die werden gebruikt bij dodelijke gasaanvallen tijdens de burgeroorlog in het land onder Bashar al-Assad. De dictator werd in december 2024 afgezet.
Na die vondst in mei werden ook nog een productiefaciliteit voor chemische wapens, een chemische stof voor de productie van zenuwgassen, munitie en opslagplaatsen ontdekt.
"Dit is het allereerste vernietigingsproces sinds we bevrijd zijn van het vorige regime", zei de Syrische VN-gezant Ibrahim Olabi tegen de Veiligheidsraad. Volgens de VN-functionaris voor Ontwapeningszaken Izumi Nakamitsu gaat het om de eerste vernietiging van chemische munitie in Syrië sinds 2014.
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