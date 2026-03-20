Spanje komt met steunpakket van 5 miljard om Iranoorlog

Economie
door anp
vrijdag, 20 maart 2026 om 14:21
anp200326127 1
MADRID (ANP/AFP) - De regering van Spanje trekt 5 miljard euro uit voor maatregelen om de economische impact van de oorlog in het Midden-Oosten te verzachten. Het gaat onder andere om een verlaging van de belasting op elektriciteit.
De maatregelen bestaan ook uit financiële hulp voor kwetsbare huishoudens. Daarnaast wil de coalitie onder leiding van de socialistische premier Pedro Sánchez tijdelijk de huren bevriezen. Daarvoor is nog wel goedkeuring van het parlement nodig.
Door de Iranoorlog zijn de prijzen voor gas en olie op de groothandelsmarkten hard gestegen. Dat heeft ook al tot hogere benzineprijzen geleid.
Sánchez kondigde ook hulp voor het bedrijfsleven aan. Zo wil hij transporteurs, boeren en vissers met subsidies compenseren voor hogere kosten voor brandstof en kunstmest.
POPULAIR NIEUWS

generated-image

Nieuwe studie: rond je vijftigste schiet de biologische veroudering in de hoogste versnelling

generated-image (1)

Trump is de controle kwijt

d52bcdb6-4252-49e9-b97b-f857588df2b4

Veel zal duurder worden, niet alleen benzine

200823313_m

Wanneer is het geen ‘gewoon daten’ meer? 3 signalen

anp190326175 1

Gênant: bijna alle partijen claimen winst na gemeenteraadsverkiezingen. Er is één uitzondering

maxresdefault

Nieuwe super‑spyware DarkSword bedreigt honderden miljoenen iPhones wereldwijd

