Spanje komt met steunpakket van 5 miljard om Iranoorlog

MADRID (ANP/AFP) - De regering van Spanje trekt 5 miljard euro uit voor maatregelen om de economische impact van de oorlog in het Midden-Oosten te verzachten. Het gaat onder andere om een verlaging van de belasting op elektriciteit.

De maatregelen bestaan ook uit financiële hulp voor kwetsbare huishoudens. Daarnaast wil de coalitie onder leiding van de socialistische premier Pedro Sánchez tijdelijk de huren bevriezen. Daarvoor is nog wel goedkeuring van het parlement nodig.

Door de Iranoorlog zijn de prijzen voor gas en olie op de groothandelsmarkten hard gestegen. Dat heeft ook al tot hogere benzineprijzen geleid.

Sánchez kondigde ook hulp voor het bedrijfsleven aan. Zo wil hij transporteurs, boeren en vissers met subsidies compenseren voor hogere kosten voor brandstof en kunstmest.