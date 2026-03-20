Aanhouding voor mishandeling Amsterdamse fractievoorzitter JA21

AMSTERDAM (ANP) - De politie heeft een man aangehouden voor de mishandeling van de Amsterdamse JA21-fractievoorzitter Kevin Kreuger. Hij wordt verdacht van openlijke geweldpleging, poging tot doodslag en diefstal met geweld in vereniging. Naar drie andere verdachten wordt nog gezocht.

Kreuger werd dinsdagavond op het Osdorpplein na het bijwonen van een verkiezingsdebat door jongeren aangevallen. Dat gebeurde toen hij ingreep omdat de jongeren een meisje lastigvielen.

Volgens de politie werd de politicus met kracht tegen zijn hoofd geschopt en bestolen. De mishandeling en verdachten zouden op beeld staan. De politie dreigt de beelden openbaar te maken als de andere drie zich niet melden.