Hoge Veluwe opent jarenlang afgesloten ecoduct voor edelherten

OTTERLO (ANP) - Nationaal Park De Hoge Veluwe heeft een ecoduct dat jaren was afgesloten met een hoog hek recent weer geopend. Dierenorganisaties vroegen de provincie Gelderland herhaaldelijk om het park te dwingen het "ijzeren gordijn" weg te halen, maar de provincie weigerde op te treden. De Hoge Veluwe heeft nu zelf besloten om de natuurbrug over een provinciale weg in de buurt van Otterlo weer te openen. Volgens een woordvoerder heeft dat "helemaal niets" te maken met de handhavingsverzoeken.

Ecoduct Oud Reemst werd in 2012 aangelegd als verbinding tussen De Hoge Veluwe en natuurgebied Planken Wambuis, zodat dieren kunnen oversteken. De provincie droeg 5 miljoen euro bij.

De parkbeheerders sloten het ecoduct in 2019 echter af met een hoog hek, vooral om de hoge toestroom van edelherten te stoppen. Door 'overbegrazing' zou de biodiversiteit in gevaar komen.

Balans

"We hadden op een bepaald moment 2,5 keer meer edelherten op het park rondlopen dan volgens de beheerstand zou mogen", aldus het hoofd bedrijfsvoering van De Hoge Veluwe. Met de huidige populatie in het Nationaal Park (zo'n 160 edelherten) en in het naastgelegen natuurgebied is de "balans goed te handhaven" volgens De Hoge Veluwe, dat het metershoge hek daarom heeft verlaagd naar 1 meter. "We hebben het raster teruggebracht naar de oorspronkelijke situatie van voor 2019."

Edelherten kunnen nu weer makkelijk het ecoduct oversteken. In het hek zitten gaten waar onder meer wilde zwijnen doorheen kunnen. Wolven klommen de afgelopen jaren al gewoon over het hoge hek heen. De Hoge Veluwe wil met het lage raster koeien en paarden buiten het park houden en moeflons juist in het park. "Ook staat het raster er om het ongewenste bezoekers moeilijker te maken."