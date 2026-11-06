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Spanje schuift grote rivaal Knot naar voren voor topfunctie ECB

Economie
door anp
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MADRID (ANP/RTR) - Spanje heeft oud-topman van zijn centrale bank Pablo Hernández de Cos naar voren geschoven als kandidaat voor het presidentschap van de Europese Centrale Bank (ECB). Hij wordt gezien als een van de belangrijkste kandidaten om volgend jaar de vertrekkende Christine Lagarde op te volgen. Oud-president van De Nederlandsche Bank (DNB) Klaas Knot wordt alom beschouwd als zijn belangrijkste rivaal.
Eurolanden hadden tot en met vrijdag om kandidaten voor te dragen om Lagarde te vervangen. De ministers van Financiën van de eurozone praten volgende week over de voordrachten. De keuze volgt pas later.
De Spaanse vicepremier Carlos Cuerpo heeft aan Eurogroepvoorzitter Kyriakos Pierrakakis geschreven dat hij er vertrouwen in heeft dat De Cos (55) de ECB dezelfde leiderschapsstijl zal brengen als hij liet zien bij de Spaanse centrale bank. Daar stond hij van 2018 tot 2024 aan het roer. Nu is hij topman van de Bank voor Internationale Betalingen (BIS) in Basel.
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