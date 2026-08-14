Hitteplan vanaf zaterdag niet meer actief in acht provincies

BILTHOVEN (ANP) - Het Nationaal Hitteplan is vanaf zaterdag om 08.00 uur niet langer van kracht in acht provincies, meldt het RIVM. Het plan geldt dan nog wel in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel, waar een hittekracht van 7 tot 8 wordt verwacht. In die vier provincies eindigt het hitteplan zondag om 08.00 uur.

Het Nationaal Hitteplan werd woensdag geactiveerd, voor de vierde keer dit jaar. Met het hitteplan krijgen allerlei organisaties, professionals en mantelzorgers informatie over de verwachte hitte. Die kunnen dan maatregelen nemen voor kwetsbare mensen.