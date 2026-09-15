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Hoe je een lelijke waterkring uit je houten vloer of tafel laat verdwijnen

tips
door Peter Janssen
dinsdag, 15 september 2026 om 12:25
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Je kent het wel: een vergeten glas water, een nat theekopje zonder onderzetter, en voor je het weet staart die lelijke witte waterkring je elke dag verwijtend aan vanaf je mooie houten tafel. Zonde van dat natuurproduct!
Maar wat als we je vertellen dat de oplossing gewoon al jarenlang in je badkamerkastje staat? Grijp die tube tandpasta erbij, want dit trucje gaat je vlek redden.

Waarom tandpasta?

Klinkt gek, werkt geweldig: witte tandpasta bevat lichte schuurdeeltjes die precies genoeg zijn om die hardnekkige waterkring uit de bovenste laag van het hout te polijsten, zonder dat je je meubel beschadigt. Geen dure schoonmaakmiddelen, geen gedoe. Gewoon met wat je toch al in huis hebt.

De werkwijze

– Smeer een klein beetje witte tandpasta (geen gel!) uit over de waterkring.
– Masseer het rustig in met een zacht doekje, in kleine rondjes.
– Laat het een paar minuten intrekken.
– Veeg de tandpasta weg met een schoon doekje.
– Neem de plek af met een licht sopje en wrijf de tafel of vloer droog.
En dat is het al. Simpel, effectief en binnen tien minuten geklaard.

Nog geen resultaat?

Zit de vlek dieper, dan kun je de behandeling gewoon herhalen. Werkt het na een paar pogingen nog steeds niet, dan zit je waarschijnlijk met een hardnekkigere vlek die dieper in het hout zit getrokken.
In dat geval kun je altijd nog teruggrijpen op andere huismiddeltjes zoals azijn, een föhn, of zelfs vaseline voor de geduldige poetsers onder ons. Maar in negen van de tien gevallen is je tube tandpasta al genoeg om die irritante waterkring voorgoed te laten verdwijnen.
Bron: RTL

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