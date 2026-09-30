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Spekman verwacht volgende week gesprek over sociale zekerheid

Economie
door anp
woensdag, 30 september 2026 om 9:33
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DEN HAAG (ANP) - Vakbond FNV verwacht volgende week om tafel te gaan met werkgevers voor een gesprek over de toekomst van de sociale zekerheid. Dat zei voorzitter Hans Spekman woensdag bij de busremise van de Haagse vervoerder HTM. Daar bedankte hij samen met PRO-leider Jesse Klaver buschauffeurs voor het staken tegen de eerdere kabinetsplannen rondom sociale zekerheid.
Spekman verwacht dat het gesprek met de Stichting van de Arbeid is, waarin de werkgevers samen met de vakbonden zitten. De FNV-voorzitter denkt eerst enkele inleidende gesprekken te voeren. "Maar de kern is vooral hoe we de verbetering van de WIA voor elkaar gaan krijgen", zei Spekman over de arbeidsongeschiktheidsuitkering.
De vakbonden voerden de afgelopen tijd actie tegen voorgenomen bezuinigingen van het kabinet. Er werd onder meer gestaakt in het openbaar vervoer. Dinsdagmiddag maakte het kabinet bekend dat de plannen van tafel zijn. Spekman spreekt van een overwinning. "Toen we begonnen werd er 6,8 miljard bezuinigd op sociale zekerheid. Dat is nu van tafel, echt van tafel", zei Spekman.
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