Was Kurt Cobain slachtoffer van een misdrijf? Experts twijfelen 32 jaar na dato aan zijn dood

Ruim dertig jaar na zijn dood laat de dood van Kurt Cobain de wereld nog steeds niet los. Een privéteam van forensisch wetenschappers denkt dat de Nirvana-zanger is vermoord. De Amerikaanse autoriteiten zien in de nieuwe bevindingen echter geen aanleiding om de zaak opnieuw te openen.

De dood van Cobain werd destijds beoordeeld als zelfdoding met een jachtgeweer in zijn huis in Seattle. Hij liet een afscheidsbrief achter, gericht aan zijn denkbeeldige vriend Boddah en zei tegen zijn vrouw Courtney Love dat hij van haar hield. Zijn drugsverslaving en zijn pijn waren bovendien uitvoerig gedocumenteerd.

Het lijkt alsof iemand een film heeft geregisseerd en jou er absoluut van wilde overtuigen dat dit zelfdoding was

Toch geloofden fans jarenlang in complottheorieën. Zelfs de FBI maakte eerder dossiers openbaar rondom de zaak.

’Dit is een moord’

De Daily Mail schrijft dat een team van privé-forensici opnieuw in de autopsie en de plaats delict dook. Een van hen, Brian Burnett, is gespecialiseerd in overdoses en schotwonden. Onderzoekster Michelle Wilkins zegt dat hij tegen haar uitriep: “Dit is een moord . Hier moeten we iets mee.”

Het team stelt dat de conclusie zelfdoding niet strookt met een gewone schotwond. Hun theorie: iemand zou Cobain een overdosis heroïne hebben toegediend, hem daarna hebben neergeschoten, het wapen bij hem hebben neergelegd en een afscheidsbrief hebben vervalst.

'Niet snel gestorven'

Wilkins wijst op details in de autopsie. “Er staan dingen in het rapport waarvan je denkt: wacht even, deze man is niet snel gestorven aan een schot”, zegt ze. “Afsterving van hersenen en lever zie je bij een overdosis. Bij een dodelijk schot gebeurt dat niet.”

Het team stelt dat de conclusie zelfdoding niet strookt met een gewone schotwond

Ook de omstandigheden waarin Cobain werd gevonden, wekken bij het team argwaan. “Het lijkt alsof iemand een film heeft geregisseerd en jou er absoluut van wilde overtuigen dat dit zelfdoding was”, aldus Wilkins. “Het bonnetje van het wapen zit in zijn zak, het bonnetje van de patronen ook. En de patronen liggen netjes op een rij bij zijn voeten.”

Justitie: geen reden voor heropening

Het Medical Examiner’s Office van King County laat de Daily Mail weten niet onder de indruk te zijn. De instantie sluit een nieuw onderzoek niet principieel uit, maar ziet daar op dit moment geen reden toe.

“We staan altijd open voor heroverweging als er nieuw bewijs opduikt”, reageert het kantoor. “Maar tot nu toe hebben we niets gezien dat heropening van de zaak of een nieuwe vaststelling van de doodsoorzaak rechtvaardigt.”