Burnham over relatie met EU: alles is mogelijk, ook toetreding

LONDEN (ANP) - De Britse premier Andy Burnham zegt dat alle opties op tafel liggen bij zijn komende herziening van de Britse relatie met de Europese Unie. Een daarvan is dat het Verenigd Koninkrijk opnieuw toetreedt tot het landenblok, waar het land begin 2020 uit vertrok.

Hij vertelde in een interview met het BBC-radioprogramma Today dat de Brexit "meer kwaad dan goed" heeft gedaan en dat hij wil bekijken "wat haalbaar is" om de betrekkingen te herstellen. Burnham zei dinsdag op het congres van zijn partij dat hij dit jaar rond een top met de EU "verschillende opties" zal presenteren.

Een van de opties is dat de situatie blijft zoals die nu is. "We kunnen kijken naar wat George Osborne heeft gezegd over een douane-unie", zei Burnham verder, verwijzend naar een oud-minister van Financiën. "We kunnen kijken naar wat de Liberal Democrats op hun partijcongres hebben gezegd over de interne markt." Ook noemde hij de optie om er "helemaal voor te gaan".