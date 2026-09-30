ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Burnham over relatie met EU: alles is mogelijk, ook toetreding

Samenleving
door anp
woensdag, 30 september 2026 om 9:43
anp300926061 1
Volg ons op Google Nieuws
LONDEN (ANP) - De Britse premier Andy Burnham zegt dat alle opties op tafel liggen bij zijn komende herziening van de Britse relatie met de Europese Unie. Een daarvan is dat het Verenigd Koninkrijk opnieuw toetreedt tot het landenblok, waar het land begin 2020 uit vertrok.
Hij vertelde in een interview met het BBC-radioprogramma Today dat de Brexit "meer kwaad dan goed" heeft gedaan en dat hij wil bekijken "wat haalbaar is" om de betrekkingen te herstellen. Burnham zei dinsdag op het congres van zijn partij dat hij dit jaar rond een top met de EU "verschillende opties" zal presenteren.
Een van de opties is dat de situatie blijft zoals die nu is. "We kunnen kijken naar wat George Osborne heeft gezegd over een douane-unie", zei Burnham verder, verwijzend naar een oud-minister van Financiën. "We kunnen kijken naar wat de Liberal Democrats op hun partijcongres hebben gezegd over de interne markt." Ook noemde hij de optie om er "helemaal voor te gaan".
loading

POPULAIR NIEUWS

28101897_m

Het 'Thailand van Europa' is fenomenaal (en nog niet ontdekt door toeristen)

132353092_m

Piekeren? Een psycholoog geeft 4 manieren om die gekmakende gedachtenmolen eindelijk te stoppen

56722237_m

Dit dorp in Spanje zoekt mensen die er gratis willen wonen

106413993_m

Duitser rijdt tijdens inparkeren zijn vrouw dood: ‘Plots accelereerde hij’

cappuccino-europa-header

Wat kost een cappuccino in Europa? Dit betaal je over de grens

iphone-oplader-header

Waarom je je dure iPhone niet met zomaar een goedkope oplader moet opladen

Loading