Rutte vraagt kalmte na waarschuwingen voor aanvalsplannen Rusland

BRUSSEL (ANP) - NAVO-topman Mark Rutte roept op kalm te blijven na een reeks waarschuwingen over Russische plannen om Europa met sabotage en ondermijning schade toe te brengen of zelfs militair aan te vallen. Rusland staat er niet goed voor en weet dat het land het aflegt tegen de NAVO, verzekert Rutte.

"Ik zou in algemene zin manen tot wat kalmte, want we investeren in onze verdediging", zei Rutte dinsdag bij een persconferentie met de premier van Litouwen. Hij wees verder op de economische problemen en de zware verliezen van Rusland aan het front.

Meerdere Europese inlichtingendiensten en Europese leiders waarschuwden de afgelopen weken voor een toename van Russische 'hybride' aanvallen zoals sabotageacties, cyberaanvallen en de verspreiding van desinformatie. Die zouden de komende maanden ook ernstiger worden en mogelijk slachtoffers kunnen maken.

Er is geen bewijs dat Rusland een militaire aanval voorbereidt, zei de Litouwse premier Mindaugas Sinkevičius, die bijval kreeg van Rutte.